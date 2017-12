Vlad Filat vrea să le vorbească jurnaliștilor

15:10

Anul 2017 a fost unul extrem de greu, dar, în același timp, foarte important pentru a vedea care vor fi tendințele viitoare pentru anul 2018. Deja a devenit obișnuit ca politica externă să fie un instrument de manipulare a cetățenilor, însă, oamenii trebuie să facă diferența dintre Uniunea Europeană aşa cum este ea şi cum aceasta este prezentată de politicienii de la Chişinău, o spune președinta Asociației „Experți pentru securitate și afaceri mondiale" de la București, Angela Grămadă.