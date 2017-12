(foto) Un „ocean” de oameni. Cum arată într-o serie de fotografii populația statului chinez

11:00

„Dunkirk", „Ex Libris: The New York Public Library" şi „Faces Places" se află între cele mai bune filme ale anului 2017, incluse în topul realizat de cotidianul The New York Times. Articolul (video) The New York Times a realizat clasamentul celor mai bune filme ale anului 2017 apare prima dată în #diez.