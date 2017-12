Ucraina: Mihail Saakașvili, în instanță pentru că a cerut înlăturarea președintelui Petro Poroșenko

15:20

Dupa ninsorile puternice din Marea Britanie, aeroporturile Stansed si Luton raman inchise Nici astazi, moldovenii care au vrut sa zboare spre Londra nu au reusit. Dupa ninsorile puternice de acolo, aeroportul Stansed si Luton raman inchise. Cursele vor fi reluate abia maine. Ieri seara pe aeroportul din Chisinau, zeci de moldoveni s-au revoltat pentru ca au asteptat ore intregi, ca sa afle mai tarziu ca zborul de fapt a fost anulat. Pasagerii urmau sa decoleze spre Londra la ora 18:40 cu o aeronava a companiei Wizz Air si peste 3 ore urmau sa ajunga pe aeroportul Luton. Au asteptat patru ore in zadar, iar intr-un final au fost anuntati ca zborul a fost anulat. Moldovenii care trebuiau sa ajunga la munca s-au revoltat, dupa ce au aflat ca zborul a fost reprogramat tocmai pentru marti. Un barbat trebuia sa ajunga urgent in Marea Britanie, astfel isi cumparase un bilet la un pret foarte mare. Pasagerii care urmau sa ajunga ieri in Cluj-Napoca au fost debarcati pe aeroportul din Luton in ultimul moment. Reprezentantii companiei Wizz Air au declarat pentru presa din Romania, ca pasagerii sunt tratati conform regulamentelor UE si politicii companiei, iar aeronava va decola maine. Acelasi lucru il sustin si cei de la Air Moldova. " Dumitru NICULAITA, PURTATOR DE CUVANT AIR MOLDOVA: "Le-au fost returnati banii pentru bilet, iar marea majoritate au fost reprogramati pentru zborul de maine, marti." Aeroportul Luton a fost inchis duminica dimineata din cauza ninsorilor puternice. Dupa ora 14.00, reprezentanţii aeroportului au anuntat ca pistele au fost redeschise doar pentru plecari. Duminica, au fost anulate si zborurile de pe aeroportul din Birmingham, in timp ce mai multe drumuri au fost inchise, iar unele localitati au ramas fara electricitate, in urma ninsorilor puternice care afecteaza Marea Britanie.