Coreea de Sud, SUA şi Japonia desfăşoară exerciţii militare antirachetă

Aventura cu „europenizarea" Constituţiei serveşte intereselor particulare ale Partidului Democrat din Moldova şi ale lui Vladimir Plahotniuc, şi nu este o necesitate obiectivă pentru procesul de reformă şi comunicarea efectivă cu societatea privind integrarea europeană. Despre aceasta scrie comentatorul politic Dionis Cenuşa pe pagina sa de Facebook, potrivit căruia, problema constă nu atât în avizul Curţii Constituţionale, care ar face posibilă modificarea Constituţiei deja în vara anului 2018, cin în „ambiţiile PDM şi ale lui Vladimir Plahotniuc de a intra în istorie ca forţe care au permanentizat integrarea europeană, încorporând-o în legea supremă".