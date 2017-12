Peste 1.500 de copii din Capitală s-au îmbolnăvit de viroze în ultima săptămână

10:40

Josh Homme, solistul trupei Queens of the Stone Age, a lovit „neprovocat” şi „intenţionat” o femeie fotograf în timpul concertului KROQ Acoustic Christmas care a avut loc sâmbătă, scrie Variety. Incidentul a avut loc în timpul recitalului pe care trupa îl susţinea la cea de-a 28-a ediţie a concertului de Crăciun organizată de postul de radio din Los Angeles, scrie News.ro. Foto: Facebook/Garry Brandon Chelsea Lauren, fotograf Shutterstock şi colaborator al companiei Penske Media care deţine Variety, a spus că incidentul a fost „neprovocat” şi că Homme zâmbea înaintea de a o lovi. „A fost evident cu intenţie”, a declarat ea. Homme a transmis, duminică, un comunicat în care a catalogat incidentul drept un „accident”. „Noaptea trecută, pe când eram absorbit de recital, am dat peste lumini şi mai multe echipamente aflate pe scenă. Astăzi, mi-a fost adus la cunoştinţă că asta a inclus şi un aparat foto ţinut de fotografa Chelsea Lauren. Nu am vrut şi îmi pare rău. Nu aş face rău intenţionat nimănui care lucrează sau participă la un show al nostru şi sper că Chelsea îmi va accepta sincerele scuze”. De asemenea, el și-a cerut scuze pe pagina de Facebook a trupei. Lauren se afla de o parte a scene, în timp ce de cealaltă stăteau trei fotografi. Într-o înregistrare video, Homme poate fi văzut cum trece de Lauren, apoi se întoarce şi îi loveşte cu piciorul camera. „Josh venea spre mine şi eram destul de încântată, nu mai fotografiasem Queens Of The Stone Age înainte şi abia aşteptam. L-am văzut venind spre mine şi făceam poze. Imediat după aceea, piciorul lui a intrat în contact cu aparatul, care a intrat în contact cu faţa mea destul de tare”, a spus Lauren. Fotografa a precizat că muzicianul şi-a balansat piciorul şi a lovit-o în faţă, a continuat să cânte, în timp ce femeia s-a aşezat „uimită”, ţinându-se cu mâna de faţă. După ce a revenit în încăperea dedicată presei, un reporter al postului KROQ a primit un mesaj de la un spectator: „Chitaristul Queens Of The Stone Age tocmai a lovit un fotograf în faţă?”. După încheierea concertului, la care au participat şi Thirty Seconds To Mars şi Muse, Lauren a mers pentru a primi îngrijiri medicale la Cedars-Sinai Medical Center. Ea urma să depună plângere la poliţie. La câteva minute după incident, Chelsea Lauren a spus că Homme a scos ceea ce părea a fi un cuţin şi şi-a tăiat intenţionat fruntea, sângerând tot restul recitalului. Nu este cunoscut dacă liderul trupei americane se afla sub influenţa alcoolului sau a unei substanţe. La un moment dat, el i-a numit pe spectatori „retardaţi”, i-a încurajat să îl huiduie şi le-a spus să îşi dea pantalonii jos. „Vreau să vă ofer tuturor o noapte pe care nu v-o veţi aminti niciodată”. În luna martie, Josh Homme a fost dat în judecată de un colecţionar de autografe care a susţinut că artistul l-a abuzat verbal şi fizic după un concert de la Detroit al lui Iggy Pop, în 2016, cu care Homme cânta. Duminică după-amiază, Lauren a publicat pe Instagram: „Mulţumesc tuturor pentru mesajele de susţinere. Gântul mă doare cumplit, arcada este umflată şi sunt puţin ameţită. Am fost externată dimineaţă”. Ea a publicat şi trei fotografii din timpul concertului Queen of the Stone Age. „Încercam doar să îmi fac meseria”, a mai scris ea. „Agresiunea de orice fel nu este ok, indiferent de motiv. Alcoolul şi drogurile nu sunt o scuză. Mă aflam unde aveam voie să fiu, nu am încălcat vreo regulă”. Queens of The Stone Age a fost fondată în 1996, în Palm Desert (California), şi este formată, în prezent, de Joshua Homme (voce, chitară), Troy Van Leeuwen (chitară), Dean Fertita (clape, chitară), Michael Shuman (bas) şi Jon Theodore (tobe). Din trupă au făcut parte, între alţii, Nick Oliveri, Dave Grohl şi Mark Lanegan. Abreviată QOTSA, formaţia a debutat cu albumul omonim, apărut în 1998. Grupul a primit, până în prezent, şase nominalizări la premiile Grammy. Cel mai recent album, „Villains”, al grupului a fost lansat în august 2017.