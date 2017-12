Iuliana Beregoi a lansat un ALTFEL DE COLIND: „E cadoul meu de iarnă pentru voi” VIDEO//

11:10

Modelul Laura Tentii a avut un an de succes. Ea a absolvit studiile şi are mari aşteptări de la noul an. „Anul 2017 a fost un an de succes pentru mine. Anul acesta am absolvit studiile şi la moment sunt în drum spre a-mi face o carieră de succes, dar şi teatrul de modă, fiind […]