(VIDEO) Inconștiență maximă: Un bărbat prins pentru a treia oară beat la volan

11:30

Peste 440 de milioane de lei au fost vărsate de către Serviciul Vamal în bugetul de stat timp de o săptămână, în perioada 4–10 decembrie, fiind perfectate per total 11.254 de declarații vamale. În perioada de referință, fluxul unităților de transport a constituit 82.387 de traversări. The post Timp de o săptămână, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 440 de milioane de lei appeared first on Independent.