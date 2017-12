Aproape 5500 de site-uri care folosesc platforma WordPress, infectate cu un Keylogger care interceptează cuvintele tastate de vizitatori

10:00

Chitaristul Chris Rea, autorul unei din cele mai populare melodii de Crăciun „Driving Home for Christmas", s-a prăbuşit sâmbătă seară pe scena de la Oxford Theatre, în timpul unui concert, informează The Guardian. În urmă cu un an, artistul suferise un accident vascular cerebral. Muzicianul, în vârstă de 66 de ani, cunoscut pentru hit-ul „Driving […]