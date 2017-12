Actorul Alexandru Arşinel va fi supus unei operaţii pe inimă

10:30

Obiceiuri pe care trebuie sa le excluzi din rutina ta de ingrijire chiar acum Este foarte usor sa faci greseli in ceea ce priveste machiajul atunci cand ai prea multe informatii si nu stii cum sa le folosesti in favoarea tenului tau. Toate acestea se opresc acum! Atunci cand vei realiza cate greseli faci fara sa iti dai seamna, vei fi cu mult mai atenta si nu vei mai permite ca acest lucru sa se intample pe viitor. Frumusetea ta este in joc, pana la urma. Sa nu ai impresia ca numai persoanele neinitiate in arta machiajului fac aceste greseli. Chiar si profesionistele pot gresi, asa ca indiferent ca esti sau nu novice in ale make-up-ului, cu siguranta aceste sfaturi iti vor fi foarte utile. 1. Nu iti speli pensulele Toate ne facem vinovate de acest lucru din cand in cand. Chiar si make-up artistii celebri recunosc ca procesul curatarii pensulelor este cea mai enervanta parte a acestei meserii. Chiar daca nu iti pasa ca pensulele murdare pot provoca aparitia cosurilor, nu uita ca o pensula care nu este curatata cum trebuie afecteaza si modul in care se aplica machiajul. Nu numai ca rezidurile din pensula si culorile pe care le folosesti se vor amesteca intre ele, dar nu vei putea nici sa trasezi liniile precise, de detaliu, din cauza pigmentului deja existent in perii pensulei, care vor face acele linii sa arate imperfect si dezordonat. 2. Folosesti bronzer pe toata fata Daca vrei sa creezi iluzia unui bronz stalucitor, foloseste autobronzant, nu bronzer, daca nu vrei sa se vada o diferenta imensa intre gat si linia parului. In schimb, ai putea folosi cu succes bronzerul in zona pometilor, pe varful nasului, pe barbie si pe frunte pentru a mima cat mai bine bronzul natural. 3. Testezi fondul de ten pe mana Desi pare o greseala puerila, toate am facut asta macar o data. De ce sa testam fondul de ten pe spatele palmei daca noi il vom folosi pe fata? Culoarea pe care o are pielea de pe maini difera deseori de culoarea pielii tenului din cauza expunerii diferite la soare. Testeaza fondul de ten pe linia maxilarului ca sa fii sigura ca este nuanta potrivita. 4. Nu te demachiezi inaite de culcare Este unanim acceptat faptul ca nu este bine sa mergem la culcare fara sa ne curatam fata. Probabil acesta este principalul motiv pentru care au fost inventate servetelele demachiante. Acest obicei este atat de daunator; nu doar ca provoaca aparitia cosurilor, dar si imbatraneste prematur tenul, facilizand aparitia ridurilor si a liniilor fine. Machiajul se fixeaza in pori, marindu-i. Dilatarea porilor da un aspect neingrijit si obosit tenului. Cu siguranta daca am fi stiut ca secretul unui ten mereu tanar si stralucitor este curatarea temeinica a pielii, am fi introdus acest obicei sanatos in rutina noasta de ingrijire cu mult timp in urma. 5. Aplici gresit anticearcanul Desi pare mai logic sa aplici concealer-ul in jurul cearcanelor, daca il vei aplica sub ochi in forma de […] Record Obiceiuri pe care trebuie sa le excluzi din rutina ta de ingrijire chiar acum apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.