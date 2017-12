Imagini de apocalipsă. Orașul care se cufundă încet în pământ

12:50

Forţele de securitate libaneze au folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă împotriva protestatarilor strânşi în apropierea ambasadei Statelor Unite de la Beirut, după decizia preşedintelui SUA, Donald Trump, privind Ierusalimul, informează site-ul postului BBC News.