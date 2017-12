Octavian Țâcu: Dosarul Centenarului (IV) Adunarea Națională Moldovenească de la Tiraspol

13:20

Aproximativ 20 de barbati mascati au atacat sambata seara, cu cocktailuri Molotov, o sinagoga din Gothenburg, in care avea loc un eveniment pentru tineri, anunta presa suedeza, citata de Sunday Express si news.ro. Politia a sosit la fata locului, unde studentii evrei aflati in cladire se refugiasera in subsol.