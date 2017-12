Cel puțin zece accidente rutiere soldate cu 19 răniți s-au produs în R. Moldova duminică

13:01

La Oslo are loc ceremonia decernării Premiului Nobel pentru Pace, acordat anul acesta organizației Campania Internațională pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN) În ajun membrii organizației au amplasat 1000 de cocori de hârtie colorați în fața Parlamentului Norvegiei, în pregătirea decernării distincției. Cocorii au fost făcuți de copiii din Hiroșima, Japonia, locul primului atac cu bomba atomică din istorie, relatează Associated Press. Directoarea executivă ICAN Beatrice Fihn urma să fie însoțită la ceremonia de duminică de Setsuko Thurlow, originară din Japonia, supraviețuitoare a bombardamentului atomic de la Hiroșima și activistă anti-nucleară. ICAN are sediul la Geneva, a fost lansată în 2007 și are 468 de organizații partenere în 101 țări. Tot duminică la Stockholm urmează să fie înmânate premiile Nobel pentru medicină, fizică, chimie, literatură și economie.