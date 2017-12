7 semne surprinzătoare că ai imunitatea scăzută

11:00

Un bărbat de 50 de ani doarme nopți la rând pe o gură de canalizare din Cartierul Telecentru. Cei care locuiesc în apropiere spun că nu e prima iarnă în care bărbatul vine să se încălzească acolo. Omul fara adapost spune ca nu e din Chisinau si a venit aici sa muncesca, scrie protv.md. Pe acest barbat l-am surprins dormind pe capacul unei guri de canalizare de pe strada Miorita. Era invelit cu o pelicula si cu o geanta mare sub cap in loc de perna. “Maine ne ducem acasa, azi de acum transportul nu circula, dar maine o sa plecam. Asteptam un mesaj de la oficiul postal,fara de care nu ne primeste mama acasa. Stie cineva ca DVS stati aici?” Barbatul ne-a spus ca numele sau este Vladimir Turcanu si este dintr-un sat din raionul Cahul. “DVS sunteti de la TV cu mine a-ti vorbit aseara, avem nevoie de ajutor pentru ca am ramas in strada si nu avem surse existenta. Ca centrele de plasament am fost sunt multi si nu incap, dormim pe podele.” Spune ca a venit in Chisinau sa munceasca, insa nu a fost rasplatit cu nici un banut de aceea ajuns in strada. “De ce nu ati ramas in sat? Am mama si sora ei,ele au pensie au cu ce vetui iar eu barbat mai tanar m-au trimis sa nu stau pe capul lor si iata calatoresc.Dar cum descurcati, ce mancati?Placinte, paine,apa cagazata. Oamenii va ajuta, da multumesc. ” Trecatori au incercat sa-l ajute pe barbat. “Dimineata el sta cu fundul pe canalizare si se incalzeste, am hotarat astazi sa-i dam ceva de mancare.” “Am inteles ca lumea va da mancare si refuzati, care e cauza? Produsele nu corespund cerintelor.” “Doarme deja de vreo patru zile, ziua isi strange bagajul si umbla.” Unii spun ca barbatul a dormit si anul trecut aici, iar de cand s-a racit timpul vine zi de zi sa se incalzeasca. “Vara l-am vazut in centrul orasului, acum s-a racit iar e aici. Iarna sta aici, oamenii ii dau bani, ii dau de mancare, anul trecut soldatii i-au dat o pereche de papuci.” Ofiterul de presa al politiei nu a putut spune daca acest caz este sau nu in atentia politiei. Psihologul de la Centrul de Gazduire a Persoanelor fara Adapost sustine ca in asemenea situatii oamenii strazii sunt transportati de politie la centrul de pe strada Haltei. MARCELA DITA, PSIHOLOG CENTRU DE GAZDUIRE: “Deja dupa ce se cazeaza la centru se indruma la Spitalul de Psihiatrie daca este nevoie. Nu este obligat sa mearga la centru de gazduire omul gasit in strada, ceea ce va fi depinde cum inspectorii cum il conving ca vor avea un trai mai cald.” Centrului de gazduire a persoanelor fara adapost situat pe strada Haltei 2 din Capitala are o capacitate de 70 de persoane, insa pe timp de iarna gazduieste si peste 120. Aici oamenii primesc haine, mancare calda, dar si asistenta medicala.