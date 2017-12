Macron face apel la Netanyahu să dea dovadă de „gesturi curajoase față de palestinieni”

11:50

Primului președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Moșanu, astăzi, 10 decembrie, va fi condus pe ultimul drum. Cortegiul funerar se va deplasa spre Cimitirul Central, din strada Armenească.