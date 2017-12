Căderi de zăpadă și lapoviță: Poliția a venit cu recomandări pentru șoferi și pietoni

09:10

Banca Națională a Moldovei (BNM) va pune în circulație pe teritoriul țării, începând cu 11 decembrie 2017, o bancnotă modernizată cu valoarea nominală de 5 lei,anunţă agenţia Moldpres cu referire la o hotărâre a BNM, care va fi publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Conform documentului, bancnota modernizată, cu valoarea nominală de 5 […]