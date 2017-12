Vremea a făcut ravagii; Un feribot cu peste 300 de persoane la bord a eșuat în portul Calais

07:50

Cinci persoane, între care se numără şi patru soldaţi ucraineni, au fosr ucise, sâmbătă, în estul Ucrainei, în confruntări între armata ucraineană şi rebeli separatişti proruşi, informează AFP. The post Cinci persoane au fost ucise în Ucraina, în confruntări între armată şi rebelii separatişti proruşi appeared first on Independent.