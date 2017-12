Vlad Plahotniuc, în lista oligarhilor din Europa de Est care decid soarta ţării din umbră

16:10

În zece luni ale anului curent, exporturile de mărfuri au totalizat 1 miliard 920 milioane de dolari americani, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2016 cu 17,5%. Conform datelor oferite de Biroul National de Statistică (BNS), Republica Moldova exportă mărfuri de peste trei ori mai mult în UE decât în CSI. The post TOP 10 țări în care Republica Moldova exportă cele mai multe mărfuri; România, lider detașat appeared first on Independent.