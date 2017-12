Ultima tendință în materie de beauty – sprâncenele în formă de pom de Crăciun (Foto)

19:20

Pentru promovarea albumului, fotografii au apelat la prietena lor, modelul de 31 de ani, Irina Shayk. Aceasta a apărut în impostaze complet nud în patul lui Mert Alas. Bed time Reading MERT & MARCUS limited edition book is OUT to order online #20yearsofwork #mertandmarcus #irinashayk #hot #taschen LINK IN BIO Публикация от Mert […]