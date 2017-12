Primul Președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Moșanu va fi condus astăzi pe ultimul drum

19:50

Publicitatea la produsele alcoolice, cu excepția publicității vinului din struguri, este interzisă în Republica Moldova. Parlamentul a aprobat, astăzi, modificări și completări la legislația în domeniu. Prevederea se referă la publicitatea la radio și televiziune, în presa scrisă, în serviciile cinematografice și video, prin internet, cu utilizarea rețelelor telefonice, telegrafice, în sau pe mijloacele de […] The post Publicitatea la produsele alcoolice, cu excepția cea a vinului din struguri, interzisă în R.Moldova appeared first on Moldova.org.