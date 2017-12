CALENDAR ISTORIC - 10 decembrie

13:15

De la Londra, regele Mihai, principesa Ana de Bourbon-Parma și mamele lor au mers câteva zile la Lausanne, prilej cu care regele Mihai a cerut-o în căsătorie pe principesă. (volumul ''Nunta de diamant'', RAO International Publishing Company, Grupul Editorial RAO, București, 2008) Reveniți în țară în luna decembrie, regele Mihai și regina-mamă Elena s-au retras la Sinaia pentru sărbătorile de iarnă. Pe 29 decembrie 1947, regele Mihai a primit un telefon de la mareșalul Curții, care-l informa că Petru Groza, președintele Consiliului de Miniștri, dorește ca regele să revină cât mai repede la București, pentru a discuta despre o ''problemă de familie'' (volumul ''Majestatea Sa Regele Mihai al României — O domnie întreruptă'' — convorbiri cu Philippe Viguie Desplaces; Editura Libra, București, 1995). Întâlnirea urma să aibă loc în palatul de pe Șoseaua Kiseleff (actualul Palat Elisabeta), relatează Agerpres. A doua zi, la 30 decembrie 1947, Petru Groza a venit la palat, însoțit de Gheorghe Gheorghiu-Dej. Regele Mihai I a fost silit, prin șantaj și amenințare (uciderea a cca. 1.000 de tineri, mulți dintre ei studenți arestați în cursul manifestărilor promonarhiste), de către Gheorghe Gheorghiu-Dej, secretar general al CC al PCR, și dr. Petru Groza, președintele Consiliului de Miniștri (care aveau asupra lor câte un pistol), să abdice, se arată în volumul ''Istoria României în date'' (Ed. Enciclopedică, București, 2003). Actul de abdicare După ce, în prealabil, palatul fusese înconjurat de unități ale Diviziei ''Tudor Vladimirescu'', formată în URSS, cei doi demnitari au dat regelui spre semnare actul de abdicare (fără a i se permite să facă vreo modificare), mai arată sursa menționată. În aceeași zi, Adunarea Deputaților a adoptat Legea nr. 363, prin care România era proclamată republică populară. În cartea ''Majestatea Sa Regele Mihai al României — O domnie întreruptă'' — convorbiri cu Philippe Viguie Desplaces (Editura Libra, București, 1995), regele Mihai I descrie astfel momentele din 30 decembrie 1947 de la Palatul Elisabeta: ''Tonul discuției a urcat, s-a transformat într-o adevărată altercație verbală. Principalul meu argument a constat în faptul că demersul lor era anticonstituțional. Numai printr-o consultare populară se va putea hotărî o modificare a Constituției. (...) Pentru a câștiga timp, le-am cerut să citesc cu capul limpede actul pe care l-au redactat în numele meu. Părăsind încăperea, m-am retras într-un mic salon, la celălalt capăt al casei. Imediat, am pus mâna pe telefon pentru a-l chema pe mareșalul Curții. Linia era tăiată...M-am reîntors în salonul mare și i-am cerut lui Groza să îmi dea niște explicații. Mi-a răspuns că trebuie să semnez pe loc, adăugând că, dacă refuz, va dispune să fie executați imediat o mie de studenți care fuseseră arestați pentru că și-au manifestat atașamentul față de tron. Nu-mi puteam asuma riscul de a pune la îndoială cuvântul său. Nu-mi puteam asuma responsabilitatea de a trimite la moarte niște tineri pentru a mă agăța de tron — pentru cât timp încă? (...) Garda mea arestată, telefonul tăiat, casa noastră încercuită, eu nu puteam face absolut nimic. Constrâns și forțat, am semnat actul meu de abdicare.'' În după-amiaza zilei de 30 decembrie 1947, regele Mihai a plecat înapoi la Sinaia. La 3 ianuarie 1948, regele Mihai I, însoțit de regina-mamă Elena și de câteva persoane (mareșalul Curții, secretarul particular al regelui, un aghiotant și câțiva funcționari de la Palat, conform cărții ''Majestatea Sa Regele Mihai al României — O domnie întreruptă''), a părăsit România cu un tren special, îndreptându-se spre Lausanne, în Elveția. Momentele plecării din gara de la Sinaia sunt descrise astfel de regele Mihai în cartea ''Convorbiri cu Mihai I al României'' (Mircea Ciobanu, Ed. Humanitas, București, 1991): ''În seara zilei de 3 ianuarie, cu bagajele făcute, controlate, încuiate, am coborât spre gara de la Sinaia. (...) Când ne-am urcat în tren, asta este ultima imagine care mi s-a întipărit în minte de la Sinaia, unul din ofițeri, nu mai țin minte ce grad avea, a întors puțin capul către mine. Și am văzut că îi curgeau lacrimile pe față. S-a închis ușa, obloanele vagonului au fost coborâte (...) '' De la Londra la Washington În martie 1948, regele Mihai a plecat la Londra, unde, în fața câtorva ziariști, a făcut o declarație în care afirma că abdicarea îi fusese impusă cu forța și că o considera nulă. În aceeași lună, a făcut o vizită în SUA, la New York, apoi la Washington, unde a fost primit de președintele american Harry Truman. Tot în 1948, a fost creat în SUA Comitetul Național Român. ''În loc de guvern (în exil, n. red.), noi am format deci un Comitet Național Român, ceea ce este aproape același lucru (...) Noi făceam eforturi pentru a mobiliza diaspora românească. Deoarece erau numeroși românii care părăsiseră țara. Ceva mai târziu, prin anii șaizeci, fuga a devenit aproape imposibilă, doar dacă erai gata să treci Dunărea înot. Acestea fiind spuse și din nefericire pentru Comitetul nostru, cei care fugiseră nu făceau cu toții parte din elita politică. Din această cauză, am întâmpinat mari dificultăți pentru a găsi persoane capabile să reprezinte forțele vii ale mișcării noastre. Acest Comitet Național a primit, totuși, sprijinul americanilor. (...)'', amintește regele Mihai în cartea ''Majestatea Sa Regele Mihai al României — O domnie întreruptă'' — convorbiri cu Philippe Viguie Desplaces. În luna mai 1948, autoritățile comuniste de la București au retras, printr-un decret, naționalitatea română regelui Mihai și tuturor membrilor Familiei Regale. Regele Mihai I al României s-a căsătorit cu principesa Ana de Bourbon-Parma la 10 iunie 1948, în Palatul Regal de la Atena, în religia ortodoxă. În anul 1966, și-au reînnoit jurămintele conjugale la Monaco, în cadrul unei ceremonii religioase catolice, potrivit site-ului www.familiaregala.ro. Au avut cinci fiice: Margareta (n. 1949), Elena (n. 1950), Irina (n. 1953), Sofia (n. 1957) și Maria (n. 1964). Regele Mihai și regina Ana aveau să înfrunte împreună greutățile unui exil care a durat aproape cinci decenii. Despre perioada de început a exilului său, regele Mihai rememorează în volumul ''Majestatea Sa Regele Mihai al României — O domnie întreruptă'' : ''Am învățat foarte multe despre ființa umană, în special în anii care au urmat imediat plecării mele în exil. Mi s-a întors de multe ori spatele. Comportarea față de mine a unor persoane pe care le consideram a-mi fi prietene s-a schimbat cu totul. Acesta a fost un lucru pe care mi-a fost extrem de greu să îl admit, la acea vreme. Educația pe care o primisem mă învățase să îi ajut pe cei aflați în nenorocire, onoarea mea îmi interzisese întotdeauna să lovesc un om la pământ. Din nefericire, am fost adeseori confruntat, la începutul exilului nostru, cu o indiferență, dacă nu chiar cu o ostilitate, jignitoare''. Prima locuință stabilă a cuplului regal a fost o căsuță în suburbia ''La Conversion'' a orașului Lausanne din Elveția. Apoi s-au mutat în Anglia, între 1950 și 1956, doi ani în satul Bramshill, comitatul Berkshire, iar restul perioadei în satul Ayot Saint Lawrence, comitatul Hertfordshire. Începând cu anul 1956, și până în 1976, regele Mihai și regina Ana au locuit în satul Versoix, pe malul lacului Leman, în Elveția, în ''Vila Fantasia'', între 1976 și 2004 — în Vila Serena din satul Versoix, potrivit site-ului www.familiaregala.ro. Din 2004, cuplul regal a locuit la Aubonne, în Elveția. În primii ani de exil, regele Mihai și regina Ana au întemeiat, în satul din Anglia unde se stabiliseră, o fermă agricolă. Din 1955, când a fost înființată în Elveția o filială a ''Lear Inc.'' (cu sediul central în SUA) — o mică întreprindere care fabrica aparate de radio și o stațiune service care se ocupa de întreținerea și repararea avioanelor particulare — , regele Mihai s-a angajat aici ca pilot de încercare. Apoi, împreună cu doi parteneri, a înființat o mică întreprindere de electronică, care a funcționat din 1958 până în 1966. Mai târziu, regele Mihai a lucrat ca agent de bursă la New York. La Versoix, regina Ana l-a ajutat adesea pe regele Mihai la atelierul auto, la repararea și restaurarea jeepurilor. ''Singurul meu contact cu România era radioul, BBC-ul sau Radio Europa Liberă. Și mai puteam, de asemenea, conta pe unele persoane, străini, care transmiteau anumite informații în România. Era o cale indirectă, dar la urma urmelor era totuși o cale!'' spunea regele Mihai, în legătură cu perioada exilului, în volumul ''Majestatea Sa Regele Mihai al României — O domnie întreruptă''.