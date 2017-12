Dosarul Cristinei Parhomenco: Magistrații au hotărât să examineze cazul cu ușile închise

11:00

Atacul din Republica Democrată Congo (RDC) asupra unei baze a Căștilor Albastre tanzaniene s-a soldat cu ,,15 morți și cel puțin 53 de răniți", a anunțat vineri, într-o declarație, Consiliul de Securitate al ONU, potrivit AFP. The post RD Congo: 15 Căști Albastre ucise, în cel mai sângeros atac împotriva soldaților ONU, în 24 de ani appeared first on Independent.