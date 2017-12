Cei trei paşi pe care trebuie să-i facă PAS şi PDA

06:40

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, deputatul socialist, Grigore Novac a fost întrebat: În câteva zile, se va împlini un an de la învestirea în funcţie a Preşedintelui Igor Dodon. Cum apreciaţi acest an? „În opinia mea, anul 2017 a fost un an destul de productiv din partea instituției prezidențiale și a președintelui Igor […]