(FOTO) Muzeul în care își au culcușul 74 de pisici. Totul a pornit de la împărăteasa Ecaterina a-II-a

09:40

Un rege african din secolul al XIV-lea a fost numit cel mai bogat om din istorie, într-un top al celor mai bogaţi oameni ai tuturor timpurilor. Mansa Musa a domnit în perioada 1312 - 1337. The post Regele considerat cel mai bogat om care a trăit vreodată pe Pământ: Avea o avere estimată la 400 de miliarde de dolari appeared first on Independent.