Morari explică de ce se mișcă greu ancheta în cazul furtului miliadului

12:20

StilPropriu.ro este un magazine online cu oferte foarte interesante, un proiect dezvoltat de realitatea.net. Aici gasiti si o multime de oferte pentru ceasuri inteligente la cele mai bune preturi. StilPropriu.ro – Lista cu toate modelele de ceasuri inteligente disponibile la oferta poate fi consultata AICI. StilPropriu.ro are o multime de oferte avantajoasa pentru ceasurile inteligente. Noi am ales doar 5 dintre ele si vi le prezentam in amanunt, mai jos: Primul ceas inteligent pe care vi-l prezentam este acest model Brigmton ce costa dupa o reducere de aproape 40% sub 100 de lei. Ceasul este negru complet, foarte elegant, cu o curea din plastic. Ecranul sau are 1.44 inchsi e dotat cu tehnologie de ultima ora. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI. Un alt ceas foarte avantajos si care e dotat cu toate functiile inteligente disponibile in acest moment, compatibil cu sistemul de operare Android, este acest model Icarud California. Ecranul acestui ceas este de 1.54 inch si stocul se epuizeaza foarte rapid tocmai pentru ca e un model cu un raport calitate/pret extrem de avantajos. Oferta o gasiti AICI. Acest model de ceas inteligent are un ecran capacitiv, baterie ce rezista in asteptare pana la 150 de ore, iar in convorbire pana al 3 ore. In plus, ceasul e dotat cu conexiune micro usb, foloseste bluetooth 3.0 pentru viteze mari de transfer si e compatibil doar cu smartphone-uri Android. Cablul USB – USB micro este inclus in oferta pe care o gasiti AICI. Acest ceas inteligent este ideal pentru a avea multe dintre functiile smartphone-ului chiar la incheietura mainii voastre. Ceasul poate raspunde la telefon, are o baterie rezistenta, camera foto cu rezolutie de 0.3mp, e compatibil doar cu dispozitive android si are o multime de functii despre care puteti afla mai multe AICI. Ultima oferta pe care v-o prezentam este pentru un ceas de dimensiuni mari pentru cei pe care nu ii deranjeaza un astfel de accesoriu la incheietura mainii, insa prefera un ecran mare de 1.54 inch pe care sa poata avea afisate o multime de informatii de pe telefonul mobil, de la agenda la mesaje si pana la apeluri. Ceasul este foarte usor, in ciuda dimensiunilor ceva mai mari, are doar 60g. Pretul poate fi gasit AICI.