Mihail Saakașvili a intrat în greva foamei

18:10

Primarul interimar, Silvia Radu, a semnat astăzi acordul de grant în cadrul proiectului Eficienţă Energetică în Clădirile Publice din Chişinău, în valoare de 5 milioane de euro. Silvia Radu, se află, în perioada 5 – 8 decembrietr-o vizită oficială în Londra, Marea Britanie, unde participă la cea de-a 7-a Adunare a Contribuabililor din cadrul Parteneriatului […] The post Chişinăul va primi un grant de 5 milioane de euro pentru izolarea termică a clădirilor publice appeared first on Moldova.org.