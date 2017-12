De ce unor persoane le este mai frig decât altora?

06:30

O fetiţă de numai şase ani din Rusia a fost catalogată drept „cea mai frumoasă fetiţă din lume“. Copila lucrează deja ca model şi are o bază impresionantă de peste jumătate de milion de fani. Anastasya Knyazeva, în vârstă de şase ani, a ajuns faimoasă în mediul online graţie înfăţişării ei asemănătoare unei păpuşi Barbie, cu ochii albaştri şi părul lung. The post (FOTO) Cum arată cea mai frumoasă fetiţă din lume, model la doar şase ani appeared first on Independent.