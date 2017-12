Serghei Riabkov: Rusia respectă întrutotul un acord din 1987 referitor la armamentele nucleare și are de gând să-l respecte și în continuare

15:20

Un general rus în retragere despre care s-a scris că ar fi fost implicat în doborârea avionului malaiezian în Ucraina în 2014 a spus că-i va da în judecată pe autorii investigației, pentru calomnie. Nikolai Tkaciov a spus ziarului rus „Novaia Gazeta” că va acționa în instanță colectivul investigativ Bellingcat și site-ul independent The Insider pentru articolul în care el era identificat drept „Delfinul”, nume de cod ce apare în comunicările cu separatiștii pro-ruși din preajma tragediei. Tkaciov neagă că el ar fi fost „Delfinul” sau că s-ar fi aflat în estul Ucrainei în 2014. El susține că ultimii câțiva ani i-a petrecut la Ekaterinburg, în Urali, unde s-a ocupat cu „educarea patriotică a tineretului”. În urma unor indicii, Bellingcat și The Insider au apelat la două centre analitice independente, unul din Statele Unite și unul din Lituania, pentru a compara vocea „Delfinului” din înregistrările din 2014 cu vocea lui Tkaciov, obținută mai recent sub pretextul unui interviu pe altă temă.