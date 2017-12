Mergi la piață ca să cumperi produse alimentare? Află ce prețuri vei găsi

02:30

Autoritățile districtului Lancashire din Marea Britanie l-au obligat pe locuitorul Rothenstall să plătească, pentru că o parte a casei sale s-a surpat, ajungînd sub pămînt. Informația a fost făcută publică joi, 7 decembrie, de The Sun.În aprilie anul trecut, Ponke Miah a descoperit o groapă uriașă în podeaua casei sale. O parte a structurii casei s-a prăbușit în colectorul, care trece pe sub c