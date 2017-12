„Chiar dacă sînt anumite progrese de ordin secundar, în linii mari reglementarea politică continuă să stagneze”

16:10

Negociatorii Marii Britanii și Uniunii Europne spun că au obținut progrese majore în negocierea condițiilor de separare, așa încât se poate trece la o nouă etapă a discutării unui acord privind relația dintre Londra și UE după Brexit. „Consider că am realizat progresele de care aveam nevoie”, a declarat președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker vineri dimineață la Bruxelles, după o întâlnire cu șefa guvernului Marii Britani Theresa May. Negocierile au vizat penalitățile pe care trebuie să le achite Londra pentru ieșirea din Uniunea Europeană, libertatea de circulație a persoanelor și statutul viitoarei granițe terestre care trece prin Irlanda. Theresa May și-a exprimat speranța că acordul privind condițiile despărțirii va fi aprobat de liderii europeni la summit-ul lor din 14 decembrie. Noua fază a negocierilor se va axa asupra unei perioade de tranziție pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, precum și asupra relațiilor comerciale post-Brexit. Președintele Consiliului European a spus că acestea pot fi mai dificile. Marea Britanie trebuie să părăsească Uniunea Europeană până la sfârșitul lui martie 2019.