Un milionar din Moldova a fost reţinut în Italia

Un grup de deputaţi, membri și simpatizanți ai PSRM au protestat astăzi faţă de deschiderea biroului NATO la Chişinău. Înarmaţi cu pancarde, protestatarii au scandat: „Moldova, stat neutru", „Nu vrem război", „NATO, go home", „Jos NATO". „Astăzi se încalcă legea supremă în stat. Ni se spune că este nine cu NATO, dar noi am văzut cum […]