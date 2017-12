Guvernul va organiza funeraliile Maestrului Vladimir Curbet şi îşi asumă cheltuielile necesare

17:10

Comisia Europeană a recomandat trecerea imediată la faza a doua a negocierilor cu privire la ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit în numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat că au fost înregistrate „progrese suficiente" cu privire la termenii „divorţului" de Marea Britanie, deschizând calea pentru faza a doua a negocierilor referitoare la viitorul relaţiei dintre UE şi Londra.