Directorul Pro Imobil Grup, Vlad Musteață, a fost reținut în Italia

12:15

Farsa privind dosarul intentat în Rusia președintelui PDM, Vlad Plahotniuc, acuzat de crime motivate de ură politică, ideologică, rasială, etnică sau religioasă este, de fapt, un cadou de imagine pentru liderii democraților. O spune președintele Mișcării Antimafie, Sergiu Mocanu. Acesta a declarat într-o intervenție online că falsurile emise de presa rusă și tirajate de Jurnal TV sunt un PR gratuit pentru Plahotniuc. „Eu cred că prostia ăstora este o resursă mai mare a lui Plahotniuc, decât toți banii pe care-i are el. Dacă nu îi făcea criminalitatea rusă, Karamalak și Usatîi, sprijiniți de mijloacele de presă a prostului satului (n. red. – așa Mocanu îl numește pe Andrei Năstase), din Chișinău, dacă nu-i făceau ei dosar penal la Moscova lui Plahotniuc, Plahotniuc trebuia să dea bani mari pentru un asemenea PR, pentru o asemenea poziție. Putea numai să viseze la o asemenea poziție favorabilă. Să pleci tu la Strasbourg, în Washington, având în spate un dosar intentat și persecuție politică la Moscova", a declarat Sergiu Mocanu în emisiunea sa. Amintim că informațiile privind ordinul de arestare a lui Vlad Plahotniuc, emis de către o judecătorie din Moscova au fost pe larg promovate de către Jurnal TV, dar și alte instituții de presă loiale șefului Partidului Nostru, Renato Usatîi. Acesta se ascunde la Moscova de justiția din Moldova, fiind căutat pentru organizarea atacului asupra bancherului Gherman Gorbunțov.