Cum a ajuns Trump să ia o decizie radicală care a pus pe jar Orientul Mijlociu și de ce nu se teme de o revoltă arabă

Şase tentative de trafic ilicit cu bunuri, în valoare totală de peste 230 mii lei au fost anihilate de Serviciul Vamal, pe parcursul unei săptămâni. Toate loturile au fost introduse în țară prin regiunea transnistreană, fără acte de însoțire.