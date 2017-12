VIDEO. Diana Brescan și Ana Munteanu au strălucit la semifinala show-ului „Vocea României”

Moldovencele Ana Munteanu și Diana Brescan au strălucit în această seara la semifinala sezonului șapte al show-ului „Vocea României”. Ana a cântat o piesă de la sfârșitul anilor 60, de Etta James - „I'd rather go blind”, iar Diana - capodopera „Mad about you” de Hooverphonic.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md