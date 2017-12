(foto) Cum arată noul Ford Focus sedan: Imagini în premieră

22:00

Mai multe dintre construcțiile și terenurile unei foste baze militare din Varnița au ajuns în proprietatea unor persoane influente din localitate. Printre beneficiari se regăsesc actuali aleși locali, fiul unui viceprimar și colegi de partid cu primarul, scrie adevărul.pro. Afacerea imobiliară s-a făcut sub umbrela administrației locale, care a fentat legea și a cedat bunurile pe bani mărunți. Bunuri pentru care ar fi trebuit să încaseze milioane. Conform prevederilor Legii privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, „terenurile pe care sunt amplasate construcţii, instalaţii inginereşti, plantaţii multianuale şi alte bunuri imobiliare se vând concomitent cu înstrăinarea bunurilor imobiliare”. Însă autoritățile din Varnița au făcut exact invers. Schemă din doi pași Fosta unitate militară din Varnița e situată la periferia satului și se întinde pe o suprafață de peste 7,3 ha. Pe teritoriul fostei unităţi militare, îngrădită cu gard de beton, se află 22 de construcţii de suprafaţă diferită, atât construcții metalice, cât şi din piatră. Ca şi infrastructură, teritoriul e racordat la reţeaua de curent electric, canalizare, fiind dotat cu drumuri de beton, care unesc construcţiile între ele. Unitatea a trecut în proprietatea primăriei Varniţa în anul 1994. Primul pas la înstrăinarea parcelată a fostei unități militare a fost făcut de autoritățile locale în perioada septembrie-decembrie 2014, când au scos la licitație și vândut opt construcții, cu o suprafață totală de 4.841 metri pătrați. În schimbul lor a încasat, conform sumelor care figurează în contractele de vânzare-cumpărare, puțin peste 277.000 de lei. Circa 57 de lei per metru pătrat. Pasul doi a fost înstrăinarea a șase loturi de terenuri pe care sunt amplasate cele opt construcții vândute în toamna lui 2014. S-a întâmplat acest lucru la începutul lui iunie 2015, când autoritățile locale au emis o decizie în acest sens. Mii de lei, în loc de milioane În actele Primăriei Varnița, cele șase loturi, care însumează 2,3 ha, au fost evaluate la peste 3 milioane de lei. Dar, într-un final, ele au fost vândute cu aproape 62.000 de lei, adică la preț de circa 49 de ori mai mic. Și asta pentru că autoritățile nu mai putea să stabilească un preț normativ, adică mai mare, ca în cazul vânzării la pachet cu clădirile, ci a trebuit să le cedeze la un preț infim în calitate de teren aferent unor construcții pe care tot ea le-a cedat anterior. În schimb, dacă autoritățile din Varnița ar fi scos în vânzare cele opt clădiri la pachet cu cele șase terenuri, așa cum stipulează Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, în bugetul local ar fi trebuit să ajungă peste 3 milioane de lei, și nicidecum circa 340.000 de lei, mai spune sursa citată. Beneficiarii tranzacţiei - persoane conectate politic Printre cei șase beneficiari ai construcţiilor şi terenurilor vândute se numără persoane influente în sat. Iurii Serbov, spre exemplu, s-a ales cu trei clădiri, cu o suprafață totală de aproape 300 de metri pătrați, și un teren aferent de 30 de ari. Serghei Caracaci, la rândul lui, a cumpărat o construcție de circa 340 de metri pătrați, plus un teren de 23 de ari. După alegerile locale din iunie 2015, la câteva zile după vânzarea dubioasă a terenurilor, ambii au devenit consilieri locali în Varnița. Primul reprezintă Partidul Comuniştilor, cel de-al doilea face parte din fracţiunea Partidului Democrat (PD). Și Vasile Urîta, care a pus mâna pe o construcție de 1.475 de metri pătrați și un teren de 41 de ari, are conexiuni cu politicul local. Fratele acestuia, Alexandru Urîta, este consilier sătesc în Varnița și preşedinte al organizaţiei locale a PD. Și Serghei Caracaci, și Alexandru Urîta, sunt colegi de partid cu primarul Alexandr Nichitenco, aflat la al doilea mandat. Deci - în funcţie şi la momentul instrumentării tranzacţiilor cu imobilele şi terenurile fostei baze militare. Donație către fiul viceprimarului Curioasă este şi evoluţia dreptului de proprietate asupra unei construcţii cu suprafaţa de peste 1.400 de metri pătrați și a terenului aferent de 33 de ari. În 2015 acestea sunt cumpărate de Alexandru Gorobîc, cu aproape 64.000 de lei. E un preț de circa cinci ori mai mic decât valoarea lui reală, reieșind din faptul că, încă în 2009, Cadastrul le evaluase la peste 310.000 de lei. Deja în primăvara lui 2016, la jumătate de an de când devenise proprietar, Gorobîc donează clădirea, la pachet cu terenul, lui Andrei Zanoci. Noul proprietar devine astfel nimeni altul decât fiul lui Veaceslav Zanoci, viceprimarul com. Varnița. Andrei Zanoci nu a răspuns la mesajele noastre privind implicarea în această tranzacție imobiliară. O nouă tranzacție, aceeași schemă În perioada aprilie-noiembrie 2015, Primăria Varniţa a mai vândut 11 construcţii amplasate pe teritoriul fostei unităţi militare (haşurate în carouri). Suprafața totală - peste 5.000 de metri pătrați. Printre proprietari se numără: Ion Ostap (două construcții) și Constantin Cerneavski (o construcție), ambii figurând și în tranzacțiile din 2014-2015, Igor Vicol (două construcții) și Lidia Matveeva, Veaceslav Serbov, Mihail Zanoci, Liudmila Urîta, Iuliana Constantinova, cu câte o construcție fiecare. Similar cu primele tranzacții, și de această dată Primăria Varnița a vândut doar clădirile. Respectiv, noii proprietari ai construcţiilor vor putea cumpăra terenurile nu la preț de piață, ci ca teren aferent, adică mai ieftin. Primarul de Varniţa: „Noi ne-am folosit de această lege” Alexandr Nichitenco, primarul de Varnița, afirmă că tranzacțiile cu clădirile și terenurile fostei baze militare sunt perfect legate. Contactat de reporterul RISE, acesta ne-a citat din aceeași Lege privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, doar că un alt fragment - art. 9, alin (3): „Terenurile proprietate publică pe care sunt amplasate obiective proprietate de stat se vând, după privatizarea obiectivelor menţionate, persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obţinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri” . Mai mult, Nichitenco ne asigură că a obținut și girul deputaților: „Aici a verificat Cancelaria de Stat. De la ea nu am avut nicio notificare. Despre ce noi vorbim? Noi doar ne asigurăm cu astfel de întrebări. Noi, plus juristul, am lucrat la asta: am sunat la Parlament, am spus care este prețul. Ne-au spus să vindem această unitate militară rusească că să uităm de ea și gata”. Referitor la faptul că unii dintre cumpărători erau şi consilieri, primarul a declarat că acest fapt nu constituie o contradicție legală. Totodată, în cadrul discuției cu reporterul RISE, Nichitenco a invocat și rivalitatea cu autoritățile separatiste din stânga Nistrului. „Noi ne-am folosit de această lege. Consiliul decide: sau acea bază militară trebuia s-o ia transnistrenii, sau noi o vindem oamenilor noștri”, adică „locuitorilor”, a precizat primarul. Procuratura Anenii Noi nu știe nimic Pe marginea tranzacțiilor imobiliare desfășurate de Primăria Varnița în ultimii ani ne-am adresat procurorului Mihai Nicolai, cel care, de obicei, instrumentează dosarele legate de administrația publică locală. Potrivit acestuia, la Procuratura Anenii Noi nu a parvenit vreo sesizare din partea cetăţenilor sau Cancelariei de Stat la acest subiect şi că, în aceste condiţii, nu se poate pronunţa asupra legalității tranzacțiilor.