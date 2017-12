Două zile fără căldură. Mai multe blocuri din Capitală sunt debranşate de la agentul termic

16:30

După ce am acum câteva zile am râs și am glumit pe seama mandarinelor made în Moldova, care se vând în magazinele din Moscova. Să știți, acum nu glumim.O femeie din Chișinău crește copaci de fructe exotice și anume mandarine și lămâi și se bucură de roadă anul împrejur. Olga Tutunaru s-a apucat s...