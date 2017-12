Horoscopul zilei: Află ce ți-au pregătit astrele pentru astăzi, 9 decembrie

12:00

Iata ce iti arata astrele ca trebuie sa faci de Anul Nou: Berbec Trebuie sa fii inconjurata de multa lume in noaptea de Revelion. Mergi la un party, nu sta singura acasa. Vei fi sufletul petrecerii si vei fi remarcata de o persoana care s-ar putea dovedi un viitor partener perfect pentru tine. Taur Saruta-te cu un barbat nascut in zodia Rac. Nu e asa greu. La urma urmei, trebuie doar sa bei un pahar de sampanie in plus... S-ar putea sa descoperi chiar ca e sufletul tau pereche si sa-ti para rau ca marea intalnire nu s-a petrecut mai demult. Gemeni Trebuie sa petreci in noaptea dintre Ani. Sa canti pana ragusesti si sa dansezi pana te dor picioarele. E cel mai potrivit moment din an sa te dezlantui asa cum iti doresti si cum nu indraznesti sa o faci cu nicio alta ocazie. Rac Poarta o rochie rosie sau macar un set de lenjerie intima rosie. Aceasta culoare va atrage norocul asupra ta, indiferent ca el inseamna succes in plan financiar sau o mai buna vizibilitate din partea unei persoane pe care o admiri. Leu Revelionul reprezinta pentru tine o buna ocazie de a face sex memorabil. Daca ai un partener, atunci e foarte simplu, caci il vei convinge sa ramaneti acasa si sa va faceti de cap. Daca esti singura, vei face tot posibilul sa ai parte de o aventura. Fecioara Trebuie sa iti petreci Revelionul intr-o destinatie relaxanta, undeva departe de casa si in compania unor persoane la care tii foarte mult. In felul acesta, vei incepe anul 2018 cu o stare de spirit perfecta. Balanta Pleaca undeva cat mai departe de casa. De preferat ar fi sa iti duci persoana iubita intr-un loc romantic, poate chiar intr-un oras precum Paris sau Venetia. Acolo veti face planuri pentru viitorul apropiat care te vor umple de bucurie. Scorpion Organizeaza o petrecere intr-o locatie misterioasa, plina de aventuri, in care sa ai ocazia sa ii faci pe toti cei prezenti sa se simta bine. Iti vei castiga in felul acesta capital de imagine de care sa te bucuri tot anul. Sagetator Nu ai stare, asa ca trebuie sa pleci pe undeva, fie ca e o statiune montana, fie ca e piata publica unde se tine un concert. Important e sa te prinda Revelionul in miscare. In felul acesta vei avea parte de mult noroc in 2018. Capricorn Daruieste un lucru pretios cuiva drag. Poate fi o bijuterie micuta, dar foarte stralucitoare. Acest dar facut in noaptea dintre ani iti va asigura o stare de bine care se va perpetua in lunile urmatoare, facand din 2018 unul dintre cei mai buni ani. Varsator Poarta ceva stalucitor. Poate fi vorba despre bijuterii cu pietre pretioase sau o rochie argintie. Totul e sa atragi toate privirile in noaptea de Revelion, chiar daca intr-un mod putin mai strident. Ideea e sa te faci remarcata. Pesti In noaptea de Revelion lasa petrecerile cu multa lume si alege sa petreci doar tu si partenerul intr-o atmosfera romantica. Profitati de galagia Revelionului, de zgmotul artificiilor, si faceti amor asa cum n-ati mai facut demult, potrivit ele.ro.