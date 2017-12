Rose Gottemoeller: NATO respectă pe deplin neutralitatea, independența și suveranitatea Moldovei

11:50

Primarul suspendat al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, căruia instanta i-a decis prelungirea controlului judiciar pentru inca 30 de zile, le-a solicitat magistratilor sa i se permita participarea la funeraliile Regelui Mihai I, instanta urmand sa ia o decizie saptamana viitoare, scrie Unimedia. „Este o datorie omeneasca si crestina a mea. (…) Sunt singura persoana din Basarabia decorata de Majestatea Sa si asta este o datorie si o obligatie in plus. Cei de la Casa Regala au spus ca îmi pot transmite o înstiintare în care va fi scris ca este binevenita prezenta mea acolo", a afirmat Dorin Chirtoaca, in instanta. Procurorul de caz Dumitru Robu a declarat ca solicitarea primarului suspendat din Chisinau este neintemeiata si s-a aratat convins ca, in conditiile in care detine cetățenia româna, Chirtoaca ar putea ramane in România. Magistratii se vor pronunta saptamana viitoare asupra solicitarii lui Dorin Chirtoaca, cercetat sub control judiciar pentru trafic de influenta si corupere pasiva in dosarul parcarilor cu plata din Chisinau.