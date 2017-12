La Viena, ministrul de Externe Andrei Galbur a avut discuții cu mai mulți omologi

17:10

Sapte persoane, retinute. Au amenajat un laborator de droguri… intr-un cimitir din capitala Sapte persoane retinute si 27 de kilograme de droguri au fost confiscate de politisti, dupa operatiunile antidrog desfasurate ieri. Oamenii legii au descins in 36 de localitati din tara, inclusiv in capitala, unde au interogat peste 100 de persoane, consumatori si traficanti de droguri. De asemenea au fost distruse mai multe laboratoare de fabricare a stupefiantelor, dintre care unul era amenajat intr-un cimitir. Marihuana, opium, canepa, mac, etnobotanice, cocaina, dar si heroina, pregatite pentru vanzare in doze mici, in valoare de 3,5 milioane de lei au fost descoperite in cadrul descinderilor de ieri. Oamenii legii spun ca la operatiune au fost implicati peste 100 de ofiteri de investigatie si urmarire penala, dar si procurori. Acestia au dat buzna in casele suspectilor, luandu-i pe sus. Un individ a fost incatusat chiar in timp ce vindea droguri. "-Ai transmis? Ce ai transmis?- Eu am adus comanda." Pe langa asta, politistii au descoperit si 6 laboratoare unde se fabrica heroina. Ion TURCANU, SEF SECTIA ANTIDROG IGP: "Au fost gasite la Ungheni 2 laboratoare, unul chiar amenajat chiar intr-un cimitir. La Falesti a fost gasita o sera in apartamentul unui cetatean care crestea marihuana hidroponica, cu efect mai puternic decat cea obisnuita." Din spusele politistilor, majoritatea suspectilor sunt cercetati in stare de libertate si doar 7 au fost retinuti. 4 dintre ei sunt din Chisinau, iar altii trei din raioanele Dubasari, Cantemir si Causeni. Pe langa droguri, oamenii legii au gasit si noua arme de foc detinute ilegal de catre suspecti. Dupa ce la sfarsitul anului trecut liderul PD, Vlad Plahotniuc, a anuntat ca va incepe lupta cu traficantii de droguri, iar de atunci oamenii legii se lauda periodic cu operatiuni de proportii. Astazi acestia au facut si un bilant. Ion IACHIMOV, SEF INI: "Peste 450 de perchezitii au fost efectuate din octombrie pana in prezent, fiind retinute 45 de persoane si ridicate peste 90 de kg de droguri urmeaza sa fie distruse." Oamenii legii spun ca ii cauta in continuare si pe alti membri ai acestei grupari, iar daca vinovatia celor retinuti va fi demonstrata ei s-ar putea alege cu o pedepsa de inchisoare de pana la 15 ani.