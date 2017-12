Iurie Leancă: R. Moldova are nevoie de dialogul strategic cu SUA

11:40

Bitcoin a depăşit pentru prima oară, vineri, nivelul de 17.000 de dolari pe unitate, iar cererea uriaşă a dus la blocarea uneia dintre cele mai mari platforme de tranzacţionare, cu doar câteva zile înainte de începerea tranzacţiilor cu contracte futures pentru moneda virtuală în Statele Unite. Aprecierea cu peste 3.000 de dolari a bitcoin din ultimele 24 de ore continuă să contrazică numeroşii sceptici, cererea pentru cea mai importantă monedă virtuală din lume explodând. Investitorii s-au înghesuit joi să deschidă conturi noi sau să plaseze ordine, provocând încetinirea şi blocarea Coinbase, cea mai mare platformă de tranzacţionare a bitcoin din Statele Unite, notează News.ro. Aprecierea dramatică a criptomonedei a fost asemănată cu un tren fără frâne. Trezor, un serviciu de plăţi electronice, a anunţat pe Twitter că are probleme minore cu serverele, în timp ce Bitfinex, cea mai mare platformă de tranzacţionare a bitcoin din lume, a anunţat pe aceeaşi reţea de socializare că are probleme de mai multe zile. Bitcoin a atins joi 16.395 de dolari pe unitate, potrivit unui preţ compozit calculat de Bloomberg, înregistrând în acest an o creştere de 1.500% şi o capitalizare de piaţă de 274 de miliarde de dolari. Preţul maxim atins joi a fost de 16.777,08 dolari, după ce a început ziua la 13.363,25 dolari pe unitate. ”Este o exuberanţă iraţională. Este o piaţă foarte, foarte neobişnuită, care arată că nu ne aflăm pe o piaţă normală, cu două sensuri”, a afirmat preşedintele Royal Bank of Scotland, Howard John Davies, într-un interviu acordat Bloomberg TV. Creşterile şi scăderile atât de mari înregistrate zilnic de bitcoin pe platformele de tranzacţionare scot în evidenţă îngrijorările exprimate miercuri de unele dintre cele mai mari case de brokeraj, care au atenţionat autorităţile de reglementare că contractele futures au fost grăbite pe piaţă fără verificările necesare. Contractele futures pentru bitcoin vor intra la tranzacţionare în această lună şi este de aşteptat să alimenteze cererea pentru moneda virtuală. Într-o zi cu o evoluţie a preţului bitcoin ca cea de joi, tranzacţiile cu contracte futures ar fi oprite, potrivit propunerilor referitoare la limitarea fluctuaţiilor.