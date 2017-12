«Vineri» cu Anatolie Golea

11:40

Declaratiile socante ale unor moldovence care au fost impuse sa se prostitueze in Turcia O moldoveanca de 23 de ani si un barbat de origine turca, in varsta de 39 de ani, au fost retinuti de politie, fiind suspectati de proxenetism. Cuplul recruta fete din familii social vulnerabile cu varstele cuprinse intre 25 si 27 de ani, le perfectau acte si le transportau in Turcia sa intretina relatii sexuale cu barbati. Iaca ce spune una dintre tinerele care au fost duse in Turcia: "«-Unde ati facut cunostinta cu dansul? — Intr-o cafenea. — Ce v-a propus? — Ca sa merg cu ea la Turcia si cu prietena mea pentru ca sa ne ocupam cu prostitutia. Mi-a spus ca faci multi bani, iar noi suntem o familie care traim foarte greu si am acceptat. -Acolo unde ati fost cazate? — In orasul Marmaris. -In hotel, in apartament? -La hotel. -Si care era regimul de prestare a serviciilor sexuale? — Lucram pe ore si pe nopti. Eu nu le-am spus, eu am plecat fara ca ei sa stie. -Ati fugit? -Da. — V-a ajutat cineva? — Nu. — Ei erau contra ca voi sa plecati de acolo? — Da.» Declaratiile unei alte tinere: "«-Incepand de la 6,7 seara, putea sa fie pana dimineata. — Si cati bani luati pentru o ora cu clientul? — 250 de lire. — Cine va lua banii? — O persoana de origine turca. — Ei veneau in fiecare zi la dumneavoastra, da? — Nu, o data la 3 zile.» Potrivit politiei, cuplul ar fi transportat timp de un an cel putin 5 tinere in orasul turc, Marmaris. Ele erau convinse sa se prostitueze atunci cand veneau in salonul de frumusete din Calarasi, deschis de catre turc. Tinerele erau recrutate si pe retelele de socializare. Cuplul avea grija ca tinerele sa aiba toate actele necesare pentru a ajunge in Turcia. Astfel, barbatul a fost anuntat in cautare, iar femeia este cercetata in stare de libertate. Dosarul penal a fost remis in instanta de judecata de catre procurori. Cuplul risca inchisoare pe un termen de la 4 ani pana la 7 ani. Sursă: protv.md