Bugatti recheamă urgent modelele Chiron. Supercarul cu preţul de 2.4 milioane euro, are probleme cu sudura!

Compania Mercedes a făcut publice primele imagini ale unuia dintre cele mai populare vehicule utilitare din lume, Mercedes-Benz Sprinter. Oficialii declară că automobilul va fi prezentat oficial deja în luna februarie a anului 2018. Potrivit imaginilor, noua generaţie a lui Mercedes Sprinter va primi un volan cu butoane tactile, asemeni celui folosit deja în S-Class,