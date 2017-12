Ronaldo îl egalează pe Messi! Starul lui Real Madrid a câştigat pentru a cincea oară în carieră Balonul de Aur

Internaţionalul portughez Cristiano Ronaldo a primit, joi, pentru a cincea oară în cariera sa trofeul Balonul de Aur, în cadrul ceremoniei care a avut loc la Turnul Eiffel. Starul lui Real Madrid a mai câştigat acest premiu în 2008, 2013, 2014 şi 2016, iar în acest an Ronaldo s-a învrednicit de trofeul FIFA The Best. […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Basarabia.md