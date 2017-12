Un inginer Waymo, construieşte maşini autonome, dar nu ştie să conducă! A creat cel puţin 10 situaţii de accident în două zile

10:10

Compania Toyota a confirmat informaţia potrivit căreia gigantul nipon a semnat un acord de colaborare cu producătorul de vehicule Mazda. În cadrul acestui acord, producătorii planifică deschiderea unei uzini comune în SUA, unde vor construi 300.000 de automobile anual. Uzina care va oferi locuri de muncă pentru circa 4.000 de oameni, va începe asamblarea automobilelor The post Toyota şi Mazda vor deschide o uzină comună în SUA care va asambla circa 300.000 de automobile anual appeared first on Autoexpert.