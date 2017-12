Reconciliere în familia Regală. Fostul principe Nicolae a primit acordul de a participa la funeraliile Regelui Mihai

11:00

Începând cu data de 11 decembrie 2017, Banca Națională a Moldovei pune în circulație pe teritoriul Republicii Moldova bancnota modernizată cu valoarea nominală de 5 lei. Aceasta va fi acceptată ca mijloc de plată fără restricții. Bancnotele emise anterior, cu valoarea nominală respectivă se vor afla în circulație în paralel cu bancnotele renovate și vor fi retrase treptat ca rezultat al uzării și deteriorării, necorespunzătoare circulației.