Ungaria: Doar 1,8% dintre autovehiculele inmatriculate nu sunt asigurate RCA

Lloyd's of London a achitat despagubiri de circa 1,7 miliarde dolari pentru daune produse in urma celor trei uragane care au lovit in toamna aceasta Statele Unite ale Americii si regiunea Caraibelor (Harvey, Irma si Maria), au anuntat reprezentantii sindicatului la inceputul lunii decembrie, fata de 738 milioane dolari, cat au totalizat despagubrile achitate pana in luna octombrie.