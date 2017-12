Patru tineri din R. Moldova „nu au avut baftă”, dar au fost salvați în România după o operațiune a ISU

08:45

TAUR Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Azi ai chef sa maninci ceva special. In lipsa unor alte satisfactii, dar nu te pacali singur ca poti sa slabesti mancand obisnuit! Mai bine du-te intr-un parc cât mai este timp frumos şi aleargă un pic. Trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză dimineaţa îţi pare obositoare şi uşor agasantă. Nostalgia primăverii se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău. Aşa că o mică astenie, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău. Mai bine este că te îndrăgosteşti din nou pentru că este o stare care îţi face bine şi te motivează. Dacă oferta umană este aşa cum este, te poţi ataşa de un căţeluş, o pisicuţă sau chiar de un colier cu pietre (semi-preţioase ?!) Nu degeaba, Venus-Afrodita, planeta ta protectoare, era considerată de antici zeiţa dragostei şi a frumuseţii... GEMENII O zi de austeritate... Astăzi nu scoate nici un ban din buzunar. Cheltuielile facute astazi poţi să le treci direct la pagube. Sigur, trebuie să plăteşi transportul în comun sau taxiul după putinţă şi voinţă. Nu te apuca să ţii discursuri în faţa şefilor pentru că o să spui mai mult decât trebuie. Posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânarea unor întâlniri sau vizite. Daca ai putin umor azi, o sa constati ca nu ai dat banii degeaba pe costumul tau cel nou, de firmă. Chiar iti vine bine si te face mai suplu. Seara plăcută, favorabilă dragostei, cu cină cu lumânări şi cearceafuri de mătase. RAC O veste bună şi una invers. Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu este cazul. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. Aşa au căzut ele! Nu eşti un specialist desăvârşit al analizei, alte zodii deţin supremaţia, de exemplu Fecioara, dar îţi place să pierzi timpul. Doi paşi înainte, unul înapoi cam aşa dansezi astăzi, o zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală. Avand in vedere si luand in consideratie lumea asta nebuna, nebună, nebună ai renuntat la cura de slabire, dar o sa regreti amarnic la prima petrecere! LEU Eşti, sau ar trebui să fii, maestru în arta amânării. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină. Astăzi noul aduce nefericire şi insucces. Evita sa incepi proiecte noi, sau să răspunzi la corespondenţă. Lasă pe mâine. Nu mai pierde timpul pe net sau in convorbiri interminabile la mobil. Mai toată luna noiembrie în general şi mâine în special Marte te avantajeză iar Soarele, marele tău protector, te protejează contra accidentelor şi a necazurilor. Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi dusmanii, mai ales in dragoste, pentru ca daca calci pe dintii greblei, te loveste coada in cap! Seara relaxantă. Poţi să “vorbeşti” cu pisica sau căţeluşul tau. Papagalii şi iguanele nu se iau în consideraţie, scrie evz.ro. FECIOARĂ Diplomaţie şi prudenţă! Ai de rezolvat niste probleme, „pasate” de la mare distanţa de catre membrii ai familiei tale. Vorbeşte mult, dar nu spune nimic ! Contabilizează! Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în obiceiurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Detaliile sunt mai importante, astăzi – şi tu eşti „centură neagră” la detalii ! O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Săracul Saturn este de vină, dar face şi el ce poate. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! BALANŢĂ Zi favorabilă corespondenţei, comunicării. Poate, o veste bună de la un prieten. Evită suprasolicitarea şi nu mânca dupa căderea intunericului. Unele dintre Balanţe, puţine la număr să fim drepţi, cele mai harnice şi mai bine plasate, primesc răsplata eforturilor lor materializată printr-o primă bonus de excelenţă sau o avansare. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Astăzi este una dintre acele zile. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Nu te mai gândi la nimic, culcă-te devreme cu speranţa să visezi frumos şi colorat. SCORPION Atenţie sporită mâine, dimineața, în special. Dacă eşti nevoit să călătoreşti, evită să o faci după cădera întunericului, adică nu pleca, pe seară pentru o destinație de weekend. Sanatatea nu iti este afectată, dar este bine să fii prudent la ceea ce mananci în oraş. Mici plictiseli alungate cu o carte. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul la serviciu sau cu familia dacă eşti înţelept şi stai acasă. SĂGETĂTOR Aspecte amestecate. Fii hotărât şi incisiv în ceea ce faci astăzi, toate trebuie să iasă bine, ai unele aspecte favorabile! Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi şi să legi noi prietenii. Totuşi - Atenţie la regimul alimentar şi la răceli. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Pe de altă parte dragostea ta cea mare are unele acorduri false si supara la sentimente, de aceea ar trebui sa te intrebi nu cat de mare e, ci pentru cat timp! CAPRICORN Arta amînării, volumul 2. Volumul unu este la Lei. Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a zilei este mai bună. Se aproprie nişte termene, nervozitatea creste. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul anturajului – trebuie să te descurci singur. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. Experienta acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent si sa ai ultimul cuvant. VĂRSĂTOR Segmentul de timp al zilei de astăzi iti este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalitati. Trebuie sa eviti discutiile în contradictoriu cu persoanele din Taur sau Berbec. Nu da din mana vrabia pentru cioara de pe gard! Trebuie sa ai mai multa incredere in propriile forte si sa incetezi sa cautaţi perfectiunea. Oricum, ori nu exista, ori nu serveste la nimic! O zi de cumpărături sau de călătorie. Nu-ţi fă nici un program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Nu te baga inutil si neinvitat peste problemele altora, nu uita: cainele moare de drum lung si prostul de grija altuia! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! PEŞTI O zi cu aspecte planetare amestecate, în general nefavorabile. Dacă nu eşti băiat sau fată de bani gata, adică în marea majoritate a cazurilor o să tragi de tine toată ziua şi n-o să-ţi iasă mai nimic. Cafea, cafea multă... sau ceai, după caz. Este bine sa eviti, daca poti, subiectele cu caracter delicat. Lămureşte programul tău şi unele “răceli” cu partenerii fie că sunt de afaceri sau de amor. Fraza care „se poartă” este : “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”. Şi se adugă : “O să avem cu toţii de câştigat”. Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii...