O femeie, lovită în plin la Botanica. A zburat câțiva metri în aer

Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat (PD), Vitalie Gămurari a comentat învinuirile care i se aduc de la Moscova președintelui formațiunii, Vlad Plahotniuc. Potrivit lui Gămurari, este vorba despre o farsă totală, o hărțuire politică și un dosar fabricat în scopuri de intimidare politică și șantaj. Solicitat de Ziarul NAȚIONAL, Gămurari a spus că dosarul este fabricat, iar dovadă în acest sens este și faptul că decizia instanței, care a emis mandatul de arestare pe numele lui Plahotniuc în data de 30 noiembrie curent, a fost atacată la Curtea de Apel, deși acesta nici măcar nu a fost informat despre ea. „Din ceea ce am înțeles de la colegi, cei de la Moscova au făcut până acum peste 20 de astfel de încercări împotriva domnului președinte, deci ceea ce s-a anunțat astăzi nu e nimic nou. Diferența este doar că acum nu se mai ascund, operează pe față, după ce au văzut că instituțiile internaționale nu au dat curs solicitărilor părții ruse și au considerat demersurile lor fiind hărțuire politică asupra domnului Plahotniuc", a menționat acesta. De asemenea, Gămurari a mai adăugat că „sunt și părți de-a dreptul amuzante în ceea ce se întâmplă". „Se spune că decizia ar fi fost atacată în instanța superioară, dar nu se spune de către cine, din moment ce domnul Plahotniuc nici nu a fost înștiințat. Se pare că au găsit ei pe cineva să o atace în numele lui în mod fals, pentru a putea să parcurgă toate etapele și regizorii să obțină o decizie definitivă. Și acesta este încă un semnal clar ca avem de-a face cu o farsă totală, o hărțuire politică și un dosar fabricat în scopuri de intimidare politică și șantaj", a conchis purtătorul de cuvânt al PD. Amintim că presa rusă scrie că Vlad Plahotniuc este cercetat penal în Rusia pentru omor.