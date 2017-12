Ambasada României la Chișinău deschide o Carte de Condoleanțe în memoria Majestății Sale Defuncte Regele Mihai I

08:50

13 angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI au devenit paramedici după ce au susținut un examen de calificare. Pompierii și salvatorii au fost instruiți de formatori IGSU pentru a interveni la acordarea primului ajutor calificat în caz de urgențe. Noii specialiști au fost testați în probe individuale și de echipă, iar […] The post 13 pompieri au devenit paramedici SMURD appeared first on Moldova.org.