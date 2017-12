LIVE // Inaugurarea Oficiului de Legătură NATO la Chișinău

15:30

Doi bărbați din raionul Rîșcani au ajuns în vizorul oamenilor legii, după ce au fost denunțați în mod repetat la DGT Nord a CNA. Aceștia sunt vizați în două dosare penale pornite pe trafic de influență exprimat prin extorcare de mijloace bănești ce nu li se cuvin pentru eliberarea permiselor de conducere. Potrivit celor doi denunțători, suspecții ar fi pretins și primit de la ei câte 500 de euro, susținând că pot influența membrii Comisiei de examinare din cadrul Secției Înregistrare a Transportului şi Calificarea Conducătorilor Auto din orașul Edineț, în vederea susținerii cu succes a examenelor și eliberării permisului de conducere de categoria „B". Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore de către ofițerii și procurorii anticorupție. Ambele cauze penale, conexate ulterior într-una singură, au fost pornite în temeiul art. 326 alin. (2) lit. b) Cod Penal al Republicii Moldova. Dacă vor fi găsiți vinovați, bărbații riscă până la 6 ani de închisoare.